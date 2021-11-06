«Надеюсь, все пройдет благополучно»: Регина Тодоренко первый раз привела сына в Большой театр

В последних Stories личного микроблога телеведущей Регины Тодоренко появилась запись, в которой знаменитость рассказала о планах на выходные. Регина вместе с сыном Майклом собрались в Большой театр.

Регина надела молочный жакет с «мужского плеча» поверх телесного лонгслива. Тодоренко дополнила образ для похода в театр черными брюками свободного кроя и сумочкой Prada в цвет лонгслива.

«Надеюсь, все пройдет благопулочно. А вы как думаете, высидит?», – поинтересовалась у своих поклонников Регина.

Регина также надела нитку жемчуга с подвеской и белоснежный бант на хвост.

А сына Тодоренко нарядила в синий жакет и белую рубашку в сочетании с вельветовыми брюками.

Отметим, что Майкл является большим поклонником классической музыки. Поэтому малыш с удовольствием согласился пойти с мамой в Большой театр.

Напомним, ранее Регина Тодоренко показала модный утепленный образ на холодную погоду. Телеведущая поддержала тренд на многослойность, подобрав аксессуары люксовых брендов.

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