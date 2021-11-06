Моргенштерн вступил в перепалку со зрителем на своем концерте в Дубае

Алишер Моргенштерн к 23 годам уже стал знаменит на всю страну. О его манере петь уже шутил Максим Галкин. А Ксения Собчак не только вела его свадьбу с Диларой, но и добилась интервью с молодым рэпером, хотя ранее он заверил, что это стоит очень дорого.

Также Моргенштерн проявил себя как скандальная личность. В этом году он во время премии публичности возмутился, что Александр Ревва получил награду. А потом пригласил артиста на свою свадьбу.

Теперь не без эксцессов прошел его концерт в Дубае. Его преданные фанаты знают, что в песнях Алишера много нецензурной лексики. Но некоторым это не нравится. Один из зрителей высказал ему свое возмущение по поводу нецензурной лексике в тестах. Тогда Моргенштерн готов был сорвать концерт. Он вступил в перепалку со злопыхателем.

Алишер предложил оппоненту просто уйти: «Я не слушаю, но ты же поешь!».

Рэпер не стал молчать.

«Я живу жизнь и делаю, что хочу», — заявил он.

Потом Моргенштерн продолжил выступать, хоть его конфликт уже попал на видео и разлетелся по Сети.

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