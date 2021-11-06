«Со Всемирным днем мужчин»: Эвелина Бледанс показала эффектный танец в модном образе

Среди последних публикаций личного микроблога артистки Эвелины Бледанс появилась запись, в которой знаменитость вместе с подругой исполнили танец во Всемирный день мужчин.

Бледанс с возрастом не теряет поклонников среди «сильного пола». Мужчины по-прежнему считают Эвелину одной из самых сексуальных актрис российского шоу-бизнеса.

А Бледанс подтверждает такой стул эффектным танцем.

«Со Всемирным днем мужчин от нас. А вы своих поздравили?», – поинтересовалась Бледанс.

Эвелина выбрала для соблазнительного танца в парке Кисловодска свободную худи графитного оттенка с принтом «тай-дай». Также Бледанс надела кофейные джоггеры с ботинками на высокой рельефной подошве. А завершила образ актрисы бейсболка болотного цвета.

«Ух, какие!», «Шикарные девочки», «Торнадо», «Эвелина, обожаю вас», «Эвелина, вы просто супер! И крутая, и красивая, я вас обожаю», – написали поклонники Бледанс.

Напомним, ранее Эвелина Бледанс появилась на столичной вечеринке в честь Хеллоуина в образе Малефисенты. Знаменитость нарядилась в черный плащ с серебристыми вставками, а на голову надела кожаные рога.

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