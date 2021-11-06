«Не думаю об этом»: Симона Юнусова высказалась о романе Тимати и Саши Дони

Родительница шоумена ответила на вопросы поклонников в день своего рождения.

В последних Stories личного микроблога родительницы исполнителя Тимати появилось заявление Симоны Юнусовой о своей личной жизни, а также романтических отношениях ее сына.

Симона Яковлевна отмечает шестого ноября 62-летие. В честь своего праздника именинница решила честно поговорить с фанатами.

Поклонники бабушки Алисы и Ратмира Юнусовых не упустили возможности пообщаться с мудрой родильницей. Юнусова обычно не отвечает на личные сообщения фолловеров. Но тут Симона Яковлевна разоткровенничалась.

«Есть ли у вас мужчина, ухажер?», – поинтересовался один из поклонников Юнусовой.

Симона Яковлевна дала положительный ответ. При этом знаменитость не раскрыла имя своего избранника.

Напомним, что Юнусова развелась с отцом Тимати в далеком 1996 году. Ильдар Юнусов является крупным бизнесменом и ведет скрытный образ жизни.

Также поклонники Симоны Юнусовой спросили об отношениях Тимати и модели Саши Дони.

«Я об этом не думаю», – резко ответила Симона Яковлевна на вопрос о новом романе старшего сына.

Напомним, ранее Симону Юнусову поздравила бывшая возлюбленная ее старшего сына Тимура Юнусова. Алена Шишкова после расставания с Тимати не перестает общаться с родительнице исполнителя.

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