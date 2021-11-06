Трагическе известия: умерла вдова комонавта Алексея Леонова

Стало известно, что ушла из жизни вдова известного космонавта Алексея Леонова. Причиной смерти знаменитости считают коронавирус.

Напомним, ранее от острой сердечной недостаточности умер избранник Светланы Леоновой. На 86-году жизни скончался первый космонавт, вышедший в открытый космос, Алексей Леонов.

А спустя два года в субботу, шестого ноября, умерла и возлюбленная Алексея Леонова. Светлана Павловна лечилась от ковида в больнице. Леонова была подключена к аппарату ИВЛ. Несмотря на то, что пациентку ввели в медикаментозную кому, ее не удалось спасти. Об этом сообщили «РИА Новости».

Напомним, Светлана и Алексей Леоновы прожили вместе 60 лет. У знаменитостей родилось двое дочерей. Старшая наследница умерла раньше родителей, в возрасте 35 лет. А младшая подарила Леоновым двух внуков.

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