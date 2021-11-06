«Муж и жена. И это важно»: Елена Николаева поделилось снимками со свадьбы с Игорем Вдовиным

Год назад бывший избранник балерины Анастасии Волочковой снова стал мужем.

Телеведущая Елена Николаева разместила на личной странице в Instagram кадры с регистрации брака с Игорем Вдовиным.

Напомним, что в прошлом году бизнесмен Игорь Вдовин узаконил свои отношения с Еленой Николаевой.

Телеведущая не показывала праздничные снимки со свадьбы. Однако недавно знаменитость решила поделиться с поклонниками торжественным моментом.

Николаева рассказала, что раньше не придавала большого значения официальным регистрациям брака. Николаевой было комфортно жить гражданским браком с бывшим возлюбленным Анастасии Волочковой. Однако позже Елена захотела стать законной женой бизнесмена.

Телеведущая показала фото с любимым мужчиной на собственной свадьбе.

больше по теме Трогательный момент: невеста Вдовина назвала бывшего возлюбленного Волочковой своим мужем Бизнесмену Игорю Вдовину исполнилось 57 лет.

Елена нежно поднесла руку к мужу. Николаева поправила рубашку мужа (фото смотреть тут).

«Знаете, мне всегда казалось чем-то надуманным эти официальные регистрации — ну, живем, ведь, все хорошо. Но, честно говоря, все меняется. Вот, вроде бы вы — еще минуту назад просто любящие друг друга люди, и вот, вы — муж и жена. И это важно», – отметила Елена.

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