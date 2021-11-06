Полина Гагарина вышла в свет с предполагаемым избранником в Арабских Эмиратах

Артистка посетила фестиваль PARUS не только с детьми, но и с неизвестным мужчиной.

Исполнительница Полина Гагарина пришла на музыкальный фестиваль в сопровождении статного мужчины.

Отметим, что поклонники давно подозревали Полину Гагарину в романе с саундпродюсером Владимиром Чиняевым, известным под псевдонимом ChinKong.

А на недавнем выступлении рэпера Басты в Дубае предполагаемая пара пришла вместе. В Сети появилось видео, как Полина и Владимир заходят на трибуны фестиваля.

После развода с фотографом Дмитрием Исхаковым певица не раскрывала подробности своей личной жизни. А некоторые фанаты были уверены, что 49-летний саундпродюсер стал причиной разрыва Исхакова и Гагариной.

Чиняев спродюсировал не одну песню Гагариной. Знаменитость считает Полину очень талантливой. Недавнее выступление исполнительницы на программе Ивана Урганта Владимир Чиняев разместил на личной странице со словами:

«he Best My Love, Полина Гагарина… Я так себе и представлял… Благодарен, от души… Душевно».

Полина поблагодарила коллегу и оставила в комментариях эмодзи в виде сердец.

Напомним, ранее Полина Гагарина показала свой загородный дом. Певица достроила огромный особняк с ажурными балконами и множеством окон.

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