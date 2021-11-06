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«Крошки мои»: Екатерина Климова показала повзрослевших дочерей на прогулке

Артистка запечатлела яркие эмоции детей, которые кривлялись на камеру.

«Крошки мои»: Екатерина Климова показала повзрослевших дочерей на прогулке
Екатерина Климова. Фото: Instagram.com/klimovagram

Актриса Екатерина Климова провела выходные в компании дочерей Елизаветы и Беллы. Примечательно, что девочки выросли и стали больше напоминать поклонникам саму Екатерину.

Климова разместила фото дочерей в своем микроблоге. Старшая дочь Лиза позировала в белоснежном пуховике и молочных джоггерах. А ее младшая сестренка Белла нарядилась в вязаную шапку с помпонами и плащ болотного цвета.

«Крошки мои», – прокомментировала Екатерина снимок дочерей.

Екатерина Климова. Фото: Instagram.com/klimovagram
Екатерина Климова запечатлела дочерей. Фото: Instagram.com/klimovagram

«Будущие актрисы!», «Красоточки», «Какие у вас классные дети. А младшая без комментариев», «Белла артистка 100%», «Сеструли-лапули», «Какие очаровательные детки», «Как на вас похожи», «Чудесные крошки», – написали поклонники Екатерины в комментариях под фото.

Отметим, что у Екатерины Климовой есть еще двое сыновей – Матвей и Корней Петренко. Несмотря на то, что у детей Климовой разные отцы, все братья и сестры тесно общаются и дружат.

Напомним, ранее старшая дочь постреляла глазками, сменив имидж. Теперь Елизавета блондинка.

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Белла МесхиЕкатерина КлимоваЕлизавета ХорошиловаЗвездные детиреальные родители