«Кто-нибудь может говорить?»: после выступления Туриченко расплакались все

Солист «Иванушек» Кирилл Туриченко принимает участие в популярном проекте НТВ «Шоумаскгоон». В седьмом выпуске артист исполнил песню «Лебединая верность» настолько трогательно, что все его коллеги расплакались.

«Это крик о том, чтобы все были добрее. Спасибо тебе огромное!» — заметил Вячеслав Макаров. «У меня никогда так не билось сердце. Мне кажется, оно ушло в пятки. Ты вывернул меня на изнанку», — заметила Диана Анкудинова.

Валерия, в свою очередь, похвалила Туриченко за то, что он может петь такие грустные песни.

«Я сразу реву и останавливаюсь», — подытожила певица.

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