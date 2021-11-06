Преобразилась: Каменских с «отутюженными» волосами и в платье с прозрачным декольте сразила публику

Настя Каменских уже давно выступает на сцене. Она стала одной из самых популярных украинских исполнительниц. Певица состоит в браке с Потапом, но уже не поет с ним в дуэте. Она регулярно занимается спортом, стараясь поддерживать себя в форме.

Поклонники не перестают восхищаться выдающимися формами артистки. Сама звезда дразнить публику, делясь пикантными фото.

Недавно Каменских вернулась из Дубая, где то и дело обнажалась на пляже и позировала в мини-бикини. Теперь она снова находится в Киеве, но не перестает наряжаться. Уже не первый год певица участвует в украинской версии шоу «Маска» в качестве члена жюри.

На этот рах она предстала на публике в сиреневом платье с рюшами с прозрачным декольте. Ей подстригли волосы и выпрями утюжком. Артистка преобразилась, восхитив публику.

Наряд позволил звезде блеснуть пышным декольте. Многие осыпали ее комплиментами. «Вам идет блонд», «Очень эффектный образ», «Ваше декольте отвлекает», «Вау.. какая вы красотка», «Наряд вам идет», «Просто богиня», «Очень смелый образ», «Вас тут не узнать», «Очень идет прическа», «Современная прическа, а платье — безвкусица», «Что ты с собой сделала?» — прокомментировали пост подписчики.

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