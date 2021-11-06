«Солнечный ноябрь»: Федорова в белых укороченных брюках и песочной жилетке предстала на отдыхе

Оксана Федорова является бывшей обладательницей титула «Мисс Вселенная». Она предпочитает поддерживать себя в форме. Так как Оксана стала телеведущей, а также артисткой, она продумывает свои наряды до мелочей.

В 43 года звезда может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Несмотря на то, что у нее двое детей, она много путешествует и зачастую появляется на светских раутах.

Не так давно Федорова отметилась в Сочи. Она снялась в белоснежном пальто и на шпильках в красочных локациях. А на днях телеведущая приехала на Кипр. Там у нее была фотосессия в разных образах.

Накануне она отметилась в пудровом костюме с брюками клеш. Теперь Оксана похвасталась обновкой. Она облачилась в свитер расцветки омбре и белые укороченные брюки. Наряд дополнили нюдовые туфли и длинная жилетка с воротником.

«Остались считанные солнечные денечки, совсем не хочется снова утепляться! А пока меня радует и согревает прекрасный жилет», — поделилась звезда. «Солнечный ноябрь» — добавила она.

Поклонники восхитились ее осенним образом в двух тонах. Многие одарили Федорову комплиментами. «Как вам идет», «Это потрясающий образ», «Какая вы роскошная», «Мне очень нравится ваш образ», «Как вам идет цвет! Вы настоящая леди», «Вы такая утонченная», «Вы прям светитесь», — прокомментировали пост подписчики.

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