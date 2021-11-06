Зеленая трава и «золотые» деревья: Галкин показал, как выглядит осенний сад у его замка

Максим Галкин является популярным юмористом. Он уже давно счастлив в браке с Аллой Пугачевой. В свое время артист признался, что мечтал построить замок. Он теперь живет в деревне Грязь с семьей.

У пары подрастают двойняшки Лиза и Гарри, которые ходят во второй класс. Примечательно, что Максим успевает не только ездить на гастроли и съемки. Он часто занимается домашними делами.

Также муж Примадонны ухаживает за садом. Он облагородил территорию, посадив десятки деревьев и кустарников. Тропинки ведут к беседкам, зоне для посиделок с друзьями и даже предметам искусства.

На этот раз юморист прошелся по территории, насладившись красками природы. Галкин показала пасмурное небо, но при этом лучи солнца озарили замок и осенний сад. Территория покрыта зеленой травой, но лишь березы остались без листьев. Другие деревья украшены желтыми лепестками.

Поклонники восхитились тем, как выглядит сад. Многие отметили, что именно в это время года у замка Максима очень красиво. «Просто сказка», «Безумно яркие краски», «Замок в лучах солнца! Это удивительно», «Нереально красочный сад», «Мне безумно нравится нравится ваш дом», «Этот сад безупречен», «Максим, какая у вас прогулка! Глаза радуются», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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