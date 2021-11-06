Эта пара получила в новом выпуске «Ледникового периода» самые высокие оценки

Популярный блогер Даня Милохин стал участником нового сезона популярного проекта Первого канала «Ледниковый период». Тиктокер выступает в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой. В шестом выпуске они исполнили номер под современный танец.

Судьи были в восторге. Милохину и Медведевой поставили все шестерки – как за технику, так и за артистизм.

«Это бомба!» — заявила Татьяна Навка. «Это че, он сделал ту самую высокую поддержку?» — буквально потерял дар речи Андрей Бурковский.

«Я прям здесь чуть не отпала, — отметила Татьяна Тарасова. – Смотрю, поднимает. А потом – раз и выжал ее. И ровненько, и не качался. И поставил назад. Боже мой!»

Милохин и Медведева – абсолютные фавориты «Ледникового периода». Скорее всего, эта пара попадет в финал.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!