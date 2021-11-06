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Эта пара получила в новом выпуске «Ледникового периода» самые высокие оценки

Милохин и Медведева – абсолютные фавориты проекта.

Эта пара получила в новом выпуске «Ледникового периода» самые высокие оценки
Даня Милохин и Евгения Медведева. Фото: Первый канал/Поплавская Виктория

Популярный блогер Даня Милохин стал участником нового сезона популярного проекта Первого канала «Ледниковый период». Тиктокер выступает в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой. В шестом выпуске они исполнили номер под современный танец.

Судьи были в восторге. Милохину и Медведевой поставили все шестерки – как за технику, так и за артистизм.

«Это бомба!» — заявила Татьяна Навка.

«Это че, он сделал ту самую высокую поддержку?» — буквально потерял дар речи Андрей Бурковский.

Даня Милохин и Евгения Медведева. Фото: Первый канал/Поплавская Виктория
Даня Милохин и Евгения Медведева. Фото: Первый канал/Поплавская Виктория

«Я прям здесь чуть не отпала, — отметила Татьяна Тарасова. – Смотрю, поднимает. А потом – раз и выжал ее. И ровненько, и не качался. И поставил назад. Боже мой!»

Милохин и Медведева – абсолютные фавориты «Ледникового периода». Скорее всего, эта пара попадет в финал.

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