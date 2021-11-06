Бьюти-преображение: дочь Мария Шукшиной превратилась в фитоняшку

32-летняя наследница актрисы Марии Шукшиной – Анна Трегубенко – разместила в своем микроблоге фото преобразившейся фигуры. Знаменитость призналась, что за последние два года она очень сильно изменилась.

Анна Трегубенко показала, как из худенькой девушки превратилась в настоящего спортсмена-бодибилдера.

Анна долго занималась в зале, правильно питалась и набрала мышечную массу. Трегубенко нравятся ее новые формы.

«За эти два года чего только не было: и ногу ломала, и ковид по домам всех запер, и полнела, и худела, а по итогу вот такая разница», — призналась Анна.

К слову, не всем поклонникам Анны нравится такое преображение. Фолловеры упрекают знаменитость в том, что она перестала быть женственной:

«Из красивой девушки за два года в такое…», «Не идет женщинам такая фигура».

Напомним, ранее Мария Шукшина раскрыла тайну о том, сколько оплатят участникам скандальных телешоу. Актриса назвала очень огромную сумму.

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