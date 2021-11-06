«Практически ничего не предлагают в последнее время»: Певцов рассказал, почему не снимается в кино

Как отметил актер, он не видит интересных предложений.

Актер Дмитрий Певцов признался, что в последнее время не получает достойных предложений о съемках в кино, поэтому его зрители и не видят на экране.

«На сцену буду выходить обязательно. Но только в том, в чем считаю необходимым и созвучным с моим мировоззрением. К кино давно равнодушен, впрочем, оно отвечает мне взаимностью, практически ничего не предлагают в последнее время». Дмитрий Певцов

По словам актера, он пока не видит, в чем бы мог сняться и «безвозвратно потратить несколько недель своей жизни», сообщает «Собеседник».

Ранее Дмитрий Певцов раскритиковал родной «Ленком». Он заметил, что в последние годы театр катится в сторону продюсерского центра, что его очень не нравится.

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