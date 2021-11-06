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«Разговор двух заик»: Тарасова раскритиковала выступление Преснякова в «Ледниковом периоде»

Сыну Кристине Орбакайте снова не хватило техники.

«Разговор двух заик»: Тарасова раскритиковала выступление Преснякова в «Ледниковом периоде»
Наталья Забияко — Никита Пресняков. Фото: Первый канал/Виктория Поплавская

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков стал участником нового сезона проекта «Ледниковый период». В шестом выпуске он вместе с фигуристкой Натальей Забияко показал номер под танго из фильма «Мулен Руж».

Оценки жюри поставили средние: не такие низкие как в прошлом выпуске, но и не все шестерки, как у них было однажды.

Наталья Забияко — Никита Пресняков. Фото: Первый канал/Виктория Поплавская
Наталья Забияко — Никита Пресняков. Фото: Первый канал/Виктория Поплавская

«Опять связки, про которые я говорю, надо их делать лучше, — отметила Татьяна Тарасова. – А пока это напоминает мне разговор двух заик».

Андрей Бурковский, в свою очередь, подчеркнул, что музыка эмоциональнее была сильнее, чем выступление участников.

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