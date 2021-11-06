Девушка на миллион: Водянова в струящемся платье в пол и на шпильках посетила выставку Dior

Наталья Водянова уже длительное время строит карьеру в мире моды. Она выросла в простой семье, но смогла стать топ-моделью. Уже 10 лет Наталья счастлива в отношения с французским миллиардером Антуаном Арно.

Лишь год назад они сыграли свадьбу. У влюбленных подрастают сыновья Максим и Роман. От первого брака у нее также есть трое наследников: Лукас, Нева и Виктор.

Несмотря на свою занятость, Водянова этой осенью много времени посвятила наследникам. Она проводила время с Арно во Франции. А вот на днях модель приехала в Катар. Там состоялось несколько мероприятий. Модель успела в серебристом наряде посетить Fashion Trust Arabia, а потом поддержала презентацию сына на фестивале.

А накануне Наталья увидела выставку Dior. На публике она предстала в сером платье в пол с юбкой-солнце. Лаконичный и элегантный наряд дополнили босоножки и мини-сумка.

«Побывала на выставке Dior „Дизайнер мечты“», — поделилась звезда.

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит многодетная мама. Многие одарили ее комплиментами. «Сама женственность и нежность», «Просто огонь», «Красивая Наталья в сером платье», «Воздушная элегантность, безумно красиво», «Красота, элегантность и строгость!», «Золушка, красавица», «Боже как это красиво. Это „Диор“ во всей красе», «Какая вы хрустальная, тоненькая», — прокомментировали пост подписчики.

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