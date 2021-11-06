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«Ты же знаешь»: Ляйсан Утяшева озвучила свою зарплату Павлу Воле

Гимнастка подшутила над своим мужем.

«Ты же знаешь»: Ляйсан Утяшева озвучила свою зарплату Павлу Воле
Павел Воля и Ляйсан Утяшева. Фото: Globallookpress.com

Гимнастка Ляйсан Утяшева в шоу «Дерзкая готовка» озвучила мужу юмористу Павлу Воле свою зарплату. Шоумен появился неожиданно в ее проекте, где гостем был блогер и музыкант Давид Манукян.

Ляйсан Утяшева
Ляйсан Утяшева. Фото: Globallookpress.com

«Я поехал дальше. Я сейчас должен заехать на «Смак», — заметил Павел Воля.

«К Дудю еще заезжай», — подколола мужа Утяшева.

«Потом к Ивлеевой и на передачу «Разоблачение». Сколько зарабатывает Утяшева. Я вот туда поехал», — сказал Павел Воля.

«Пятьдесят тысяч рублей. Ты же знаешь».

Ляйсан Утяшева

Напомним, что Павел Воля и Ляйсан Утяшева вместе уже девять лет. У них двое общих детей.

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