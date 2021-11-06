Мама Тимати порадовала подписчиков редким фото с внуком. 6 ноября Симона Юнусова отмечает свой день рождения. 62-летняя мама популярного рэпера поделилась с подписчиками фото своих внуков Ратмира и Алисы.

«Я начинаю свой Новый год, расчищая личное пространство. Я прощаюсь с теми, с кем мне больше не по пути и радуюсь новым, интересным людям. Ещё сильнее люблю своих близких, так как время отпущенное на этой земле ограничено. Наконец учусь заботиться о себе, о своём ментальном здоровье, чего желаю каждому из вас!» — подписала фото Юнусова в своем Instagram.

Если личный микроблог Симоны, можно сказать, полностью посвящен старшей внучке Алисе, то вот маленький Ратмир там редкий гость. Звездной бабушке часто за это достается от подписчиков. Например, мама Тимати не приехала на первый день рождения мальчика, уехав на концерт Алисы. Симона Юнусова объяснила это тем, что Ратмир даже не запомнит праздник, а подрастающей внучке важна ее поддержка.

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