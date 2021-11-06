Как подружки: Алена Шишкова поздравила мать Тимати с днем рождения

После расставания с шоуменом, модель продолжает тесно общаться с его семьей.

В последних публикациях личного микроблога экс-возлюбленной Алены Шишковой появилась запись, в которой знаменитость поздравила бабушку своей дочери Алисы.

Напомним, Симона Юнусова отмечает 62 года шестого ноября. Родительница исполнителя Тимати большую часть своего времени посвящает любимой внучке Алисе. Девочка часто гостит у бабушки и посещает кружки и секции вместе с Симоной Яковлевной.

Именно поэтому мама Алисы и бывшая избранница Тимати остается безмерно благодарной Юнусовой. Алена Шишкова поздравила родительницу Тимура Юнусова с днем рождения в личном микроблоге.

Модель опубликовала совместный снимок с Симоной. Алена радостно держит за руку свою «вторую маму». Обе знаменитости надели черные очки с круглой оправой и платья им в тон.

«Счастливого дня рождения!», – обратилась к Симоне Шишкова.

Напомним, ранее Алена Шишкова прогулялась в дутой куртке длины миди и спортивном костюме в сочетании с белоснежными кроссовками. Такой лук в уличном стиле очень понравился стилисту.

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