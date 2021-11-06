Не послушалась стилиста: Ксения Бородина вслед за Клавой Кокой надела устаревшие колготки

Стилист Марина Морикова советовала не использовать колготки в сетку.

В последних Stories личного микроблога телеведущей Ксении Бородиной появилась запись, в которой знаменитость хвастается образом для похода в магазин. Примечательно, что образ Ксении нельзя назвать удачным.

Отметим, что стилист Марина Морикова ранее прокомментировала аутфит певицы Клавы Коки. Модный эксперт рассказала, что колготки в сетку не подходят к наряду певицы. Потому что они попросту вышли из моды.

А Ксения Бородина вслед за Клавой Кокой надела сетчатые колготки в сочетании с молочным лонгсливом и короткой юбкой в клетку. Также Бородина накинула сверху куртку-косуху черного оттенка. На ноги телеведущая надела высокие сапоги кофейного цвета.

Ксения покрасовалась перед зеркалом, продемонстрировав стройные ноги. Фото только подчеркнула знаменитость упругие бедра не тем аксессуаром.

Бородина продолжила снимать себя в машине. Экс-возлюбленная бизнесмена Курбана Омарова направилась на шопинг за продуктами. По дороге Ксения спела множество песен.

Напомним, ранее Ксения Бородина утеплилась к зимнему сезону. Телеведущая отдала предпочтение шубке Тедди белоснежного оттенка.

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