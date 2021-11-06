Страшная давка: на концерте Тревиса Скотта погибли восемь человек

В США в результате давки во время концерта репера пострадали люди.

На концерте Тревиса Скотта погибли восемь человек. Концерт популярного репера проходил 6 ноября в рамках первого дня фестиваля Astroworld Festival в Хьюстоне, штат Техас.

50 тысяч человек со всей страны съехались на двухдневный фестиваль. Во время выступления Тревиса Скотта толпа хлынула к сцене и пробилась через службу безопасности. Началась давка, в результате которой погибли как минимум восемь человек и еще 50 пострадали. Мероприятие стало концертом с самым большим количеством жертв в истории США сообщил Houston Chronicle.

Пострадавшим оказывают помощь, многие госпитализированы. Концерт и второй день фестиваля Astroworld Festival отменен.

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