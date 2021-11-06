«Неспешно завтракать с видом на Кремль»: Яна Рудковская в мерцающем платье насладилась утром в отеле

Продюсер также переодела бальный наряд на синюю пижаму с картой звездного неба.

Среди последних публикаций личного микроблога жены Евгения Плющенко – Яны Рудковской – появилась публикация знаменитости в номере отеля. Яна устроила королевский завтрак в свой выходной.

Рудковская отметила, что ей нужна была перезагрузка. Продюсер провела ночь на нежной постели отеля в самом центре столицы. А утром отправилась на завтрак.

Яна полакомилась сырниками, клубникой и круассаном в темно-синей шелковой пижаме с картой звездного неба. А после переоделась в мерцающее платье с градиентным дизайном.

«Рубрика «Мои завтраки» в интерьерах нового роскошного императорского люкса московского отеля. По мне так – это самый красивый сьют в Москве, площадью почти 400 кв.м, где можно уединиться на романтическое свидание или позвать на званый ужин друзей», – заявила Яна.

«Проснуться в уютной спальне и долго нежиться в ванне, затем отправиться на пробежку в личный фитнесзал и неспешно завтракать с видом на Кремль — то, что нужно для полной перезагрузки», – подчеркнула Рудковская.

Напомним, ранее Яна Рудковская устроила завтрак у себя дома. Вместе с младшим сыном Арсением знаменитость насладилась оладушками и фруктами, а также полюбовалась цветочным букетом.

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