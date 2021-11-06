«В глазах зажглась жизнь»: Сергей Адовцев впервые за пять лет встретился с дочерью

Экс-участник «Дома-2» прогулялся с дочерью по Москве. Об этом рассказала его бывшая жена Мария Круглыхина.

Звезда телестройки Сергей Адовцев впервые за пять лет встретился с дочерью. Он давно не живет вместе с экс-участницей «Дома-2» Марией Круглыхиной. У пары есть общая дочь Лиза, с которой отец только-только начал налаживать общение.

В течение пяти лет Сергей звонил только раз в год, чтобы поздравить девочку с днем рождения. В последние месяцы ситуация начала налаживаться. Бывшие супруги с дочерью вышли на прогулку по Москве.

«Встреча была для них радостной. Без слез и лишних слов. Сережа взял Лизу за руку и уверенно повел по предрассветной Москве. Будто бы всегда так было. Рада за дочь, что получила несколько часов увлекательного общения, за бывшего мужа тоже рада, ему будто бы полегчало после этой встречи. В глазах жизнь зажглась», — поделилась Круглыхина в своем Instagram.

Сергей и Мария познакомились на популярной телестройке. Они прожили в браке пять лет, в 2013 году родилась Лиза. Из-за многочисленных разногласий пара распалась. Мария была замужем дважды и нашла счастье в материнстве. Сейчас девушка воспитывает троих детей.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.