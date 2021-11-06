«Был конфликт в Одессе»: Лобода объяснила, почему четыре года не давала сольных концертов в Украине

Как отметила звезда, сама она никого не боится.

Певица Светлана Лобода в шоу «Экзамен» объяснила, почему на протяжении четырех лет не давала сольных концертов в родной стране — Украине.

«В 2017 году мы были в Одессе. Активно тогда гастролировали. Был концерт в клубе «Ибица». Нам сорвали его. Некие люди начали бросать шашки и устраивать драки. У нас был конфликт с человеком в Одессе. Влиятельный человек. Он не артист. Произошел инцидент. Мы были перепуганы и отменили концерт. Я уехала с площадки». Светлана Лобода

Как отметила звезда, после того инцидента они в команде приняли решение не давать сольных концертов в Украине. «Я выступала на корпоративах, днях рождения, свадьбах в Украине. Все было спокойно. Мы сильно переживали из-за той ситуации. Там осталась моя мама, семья, дом. Я сама никого не боюсь, но там могли кого-то покалечить. В этом августе состоялся символический возврат. Я выступила на той же площадке», — заявила Светлана Лобода.

Напомним, что Светлана Лобода – одна из самых ярких звезд на эстраде. Карьеру певицы она начинала как раз в Украине.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.