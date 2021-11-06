«Всем браво!»: Татьяна Тарасова встала с инвалидного кресла ради кадра с Ильей Авербухом

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова в Instagram опубликовала кадр, который был сделан после спектакля «Анна Каренина» хореографа Ильи Авербуха.

«Вчера на спектакле Ильи Авербуха «Анна Каренина». Всем браво! Спасибо болельщикам за фото и видео». Татьяна Тарасова

При этом на фотографии можно заметить, что Татьяна Тарасова встала с инвалидного кресла. С двух сторон Тарасову и Авербуха окружают фанаты.

Напомним, что Татьяна Тарасова уже много лет испытывает сильнейшие боли в спине и проблемы с суставами. В 2013 году ей пришлось перенести серьезную операцию, связанную с заменой позвонков.