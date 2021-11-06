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«Всем браво!»: Татьяна Тарасова встала с инвалидного кресла ради кадра с Ильей Авербухом

Заслуженный тренер побывала на спектакле «Анна Каренина».

«Всем браво!»: Татьяна Тарасова встала с инвалидного кресла ради кадра с Ильей Авербухом
Татьяна Тарасова и Илья Авербух. Фото: Globallookpress.com

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова в Instagram опубликовала кадр, который был сделан после спектакля «Анна Каренина» хореографа Ильи Авербуха.

Татьяна Тарасова и Илья Авербух
Татьяна Тарасова и Илья Авербух. Фото: instagram.com/t.a.tarasova/

«Вчера на спектакле Ильи Авербуха «Анна Каренина». Всем браво! Спасибо болельщикам за фото и видео».

Татьяна Тарасова

При этом на фотографии можно заметить, что Татьяна Тарасова встала с инвалидного кресла. С двух сторон Тарасову и Авербуха окружают фанаты.

Напомним, что Татьяна Тарасова уже много лет испытывает сильнейшие боли в спине и проблемы с суставами. В 2013 году ей пришлось перенести серьезную операцию, связанную с заменой позвонков.

 

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Илья АвербухСпектакль "Анна Каренина"Татьяна ТарасоваТатьяна Тарасова последние новости