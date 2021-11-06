«Отстаиваю свое право видеть дочь»: бывший муж Полины Гагариной — о жизни после развода

Дмитрий Исхаков поделился, что происходит в его личной жизни и, как он борется за право воспитывать дочь.

Дмитрий Исхаков, бывший муж Полины Гагариной, рассказал о своей жизни после развода с популярной певицей. Фотограф полностью погрузился в работу, а вот на амурные дела у Исхакова нет ни сил, ни желания.

«Мое сердце свободно. Не хочу привлекать к себе женское внимание. Моя неизрасходованная энергия идет в творчество. Понимаю, что у меня много сил, чтобы высказаться о том, что считаю важным. Много времени уходит на студию», — откровенно поделился Исхаков передаче «На гребне волны» на телеканале Москва 24.

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43-летний фотограф старается как можно чаще видеться с дочерью Мией, однако Гагарина препятствует этому. Дмитрий Исхаков уверен, что сможет урегулировать эту проблему через суд.

«У нас стали расходиться ценности и приоритеты. Это произошло не за один день. Мне хочется участвовать в воспитании дочери, я оплачиваю ее кружки, няню. Но сейчас я даже не могу войти в дом в отсутствии Полины. Понимаю, что она большой артист, у нее сложный рабочий график, но я папа. Я не нападаю, а отстаиваю свое право видеть дочь. У Полины все зависит от настроения — сегодня она мне дает видеться с дочкой, завтра — нет. Что будет потом — не знаю. Мне кажется, в интересах Полины и моих — зафиксировать это дело на бумаге. В этом нет ничего страшного и дикого», — поделился Искахов.

Бывшие супруги все же стараются сделать все, чтобы их дочь Мия не чувствовала напряжения между родителями. Недавно Дмитрий и Полина вместе посетили детский утренник.

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