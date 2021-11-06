«Меладзе сказал: «Ты развалишь нам коллектив»: Лобода назвала причину ухода из «ВИА Гры»

По словам певицы, она не влилась совсем в эту музыкальную команду.

Певица Светлана Лобода в эфире шоу «Экзамен» объяснила, почему ушла из группы «ВИА Гра».

«Я не знала, что это кастинг в группу, когда только пришла туда. Думала, они ищут сольного артиста. Мне сказали, что я в группе «ВИА Гра». Я не хотела изначально там петь. Мечтала о сольной карьере. Костя Меладзе сказал: «Это самая популярная группа в СНГ». Потом он спросил, есть ли те, кто хочет мной заниматься. Я ответила, что есть. Его звали Александр Серый. Меладзе заявил: «Светлана, серый не ваш цвет». Светлана Лобода

Как отметила Лобода, в «ВИА Гре» она проработала всего три месяца. «Мне ужасно не нравилось там. Я пришла туда со своими устоями и правилами, а там система из года в год сложившаяся. Это нормально, как и в любом коллективе. Я не влилась совсем. При этом с девочками были прекрасные отношения. А вот с продюсером Димой Костюком постоянные ссоры. Я попросила Костю, чтобы он меня отпустил. Он заявил: «Знаешь, ты нам развалишь коллектив». И я ушла», — заявила Светлана Лобода.

Напомним, что Светлана Лобода выступала в группе «ВИА Гра» непродолжительное время в 2004 году. Позже она реализовала себя сольно.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.