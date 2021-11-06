«Если есть, к чему придраться, значит есть над чем работать»: Соловьев – о судьях на «Ледниковом периоде»

Как отметил фигурист, у него много вопросов к другим парам.

Фигурист Дмитрий Соловьев заявил, что у него много вопросов к другим парам на «Ледниковом периоде». При этом называть конкретных имен он не стал, чтобы никого не обидеть.

«Я привык работать над тем, чтобы быть лучше на четыре головы. Если есть, к чему придраться, значит есть над чем работать». Дмитрий Соловьев

По словам Дмитрия Соловьева, больше всего расстраивается после критики судей его партнерша телеведущая Ксения Бородина. Она все принимает на свой счет и близко к сердцу. Он ее как может успокаивает. Бородиной, как он думает, сложнее всех на шоу, потому что у нее нет ни хореографического, ни актерского прошлого, сообщает «Собеседник».

Напомним, что пара Соловьев-Бородина получает почти всегда низкие баллы на «Ледниковом периоде». Эксперты считают, что именно эта пара одной из первых покинет проект.

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