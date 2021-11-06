Королевская жизнь: красота Кейт Миддлтон обходится в 55 тысяч фунтов стерлингов

Более десяти лет назад Кейт Миддлтон вышла замуж за принца Уильяма и получила статус герцогини Кембриджской. В будущем, когда Уильям взойдет на престол, Кейт станет королевой. Уже сейчас она ведет активную социальную жизнь, запускает собственные проекты и блистает на самых разных мероприятиях.

Оказывается, чтобы всегда быть в прекрасной форме, Кейт тратит в год более чем 55 тысяч фунтов стерлингов (400 тысяч рублей). Сюда входят занятия теннисом – 2280, специальный тренажер по гребле – 2760, продукты по уходу за волосами – 8000, косметолог – 900. Основная сумма от общих трат уходит на полезные продукты – 35 тысяч фунтов стерлингов. Об этом пишет Hello!.

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Напомним, ранее стало известно, что Кейт Миддлтон предпочитает пользоваться маслом шиповника для сияния кожи. Также этот продукт любит ее мама – Кэрол Миддлтон.

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