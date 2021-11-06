«Повел себя предельно разумно»: Прилепин высказался об уходе из МХАТа имени Горького Боякова

Заведующий литературной частью МХАТа имени Горького Захар Прилепин в эфире стрима интернет-издания «Ваши новости» заявил, что находится на постоянной связи с бывшим худруком Эдуардом Бояковым.
По его словам, Бояков внес колоссальный вклад в развитие театра за последние три года. Как он выразился, все люди в театре вкалывали с творческой точки зрения.
«Как мне кажется, Эдуард повел себя предельно разумно и по-мужски. Не захотел входить в режим конфронтации и принял такое решение — уйти по собственному желанию».
Напомним, что Эдуард Бояков покинул МХАТ имени Горького. Это случилось после того, как генеральный директором стал Владимир Кехман.
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