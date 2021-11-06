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«Повел себя предельно разумно»: Прилепин высказался об уходе из МХАТа имени Горького Боякова

Как заметил заведующий литературной частью, худрук не захотел входить в режим конфронтации с новым руководством.

«Повел себя предельно разумно»: Прилепин высказался об уходе из МХАТа имени Горького Боякова
Захар Прилепин. Фото: Globallookpress.com

Заведующий литературной частью МХАТа имени Горького Захар Прилепин в эфире стрима интернет-издания «Ваши новости» заявил, что находится на постоянной связи с бывшим худруком Эдуардом Бояковым.

Эдуард Бояков
Эдуард Бояков. Фото: Globallookpress.com

По его словам, Бояков внес колоссальный вклад в развитие театра за последние три года. Как он выразился, все люди в театре вкалывали с творческой точки зрения.

«Как мне кажется, Эдуард повел себя предельно разумно и по-мужски. Не захотел входить в режим конфронтации и принял такое решение — уйти по собственному желанию».

Захар Прилепин

Напомним, что Эдуард Бояков покинул МХАТ имени Горького. Это случилось после того, как генеральный директором стал Владимир Кехман.

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