«Будто выиграли в лотерею»: Самойлова с семьей позировали после шторма

Модель с детьми и мужем отправилась в путешествие на лодке по открытому океану.

Среди последних публикаций личного микроблога бизнес-леди Оксаны Самойловой появилась запись, в которой знаменитость похвасталась новой семейной фотографией.

Недавно Оксана с детьми и мужем пережила сильный шторм в открытом океане. После этого семья сделала фото в одинаковых аутфитах на суше.

«За эти дни мы два раза побывали в четырехбалльном шторме по 6 и 12 часов. Все остальное время нас качает бала на 2-3. Кто знал, кто знал, что идти на другой конец страны на лодке по открытому океану будет плохой идеей?», – заявила Оксана.

«Но это все так весело, мы спим всей толпой на полу в гостиной, боимся и переживаем тоже вместе, а когда доходим до очередной спокойной точки, то радуемся так, как будто выиграли в лотерею миллион долларов», – добавила Самойлова.

Оксана рассказала, что детям безумно нравятся такие приключения. А поклонникам звездной семьи понравились снимки с отдыха.

«Как фотообои», «Какой плоский живот у Оксаны после 4-х детей», «Какой семейный лук! Красиво так!», «Обожаю вашу семью!», «Какие вы красивые», «Самойловы на чиле», «Какие прекрасные воспоминания останутся у детей», – написали подписчики знаменитой многодетной семьи.

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