«У нас были скандалы и ссоры»: Светлана Лобода объяснила, почему рассталась с Андреем Царем

По словам исполнительницы, она поняла, что ни к чему не придет с этим человеком.

Певица Светлана Лобода в шоу «Экзамен» объяснила, почему рассталась с танцором Андреем Царем.

«Это не была измена, как писали многие СМИ. Полная глупость, вообще ерунда. В какой-то момент Андрей увлекся буддизмом и разными философиями. Он начал много медитировать дома, не работал. Все время слушал медитацию. Все время находился в дзэне. Я говорила ему, что надо двигаться и работать». Светлана Лобода

Как отметила Лобода, она поняла, что они с Царем стали разными людьми. «Мы по-разному смотрели на вещи. Он остается добрым и классным человеком. Но наши отношения трансформировались. Он младше меня, и я сильная женщина. Ему был сложно понять, что с ним произошло. А произошла жесткая турбулентность. У нас были скандалы и ссоры. Я поняла, что надо расстаться, потому что мы ни к чему не придем. Меня тогда спасла работа», — заявила Светлана Лобода.

Напомним, что старшую дочь Евангелину певица родила от Андрея Царя. С ним она рассталась в 2014 году.

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