Посвящается Гарику: новая пассия Харламова в кроп-топе без лифчика и кожаных шортиках показала формы

Звезда сериала «Гусар» Катерина Ковальчук и юморист стали больше чем просто коллеги.

Минувшей осенью Гарик Харламов спустя полтора года после разрыва с Кристиной Асмус вывел в свет новую пассию. Избранницей шоумена оказалась актриса Катерина Ковальчук, 28-летняя звезда сериала «Гусар». Они вместе появились на презентации бургерной и не скрывали чувств друг к другу.

За Ковальчук со стороны поклонников установилось пристальное наблюдение. Сейчас красотка, которую окрестили копией Асмус, задействована в проекте «Чистильщик». И периодически показывает в микроблоги закулисье процесса.

Не забывает хвастаться красотка и своими другими талантами. Она – обладательница стройной фигуры, которую в этот раз подчеркнула миниатюрным топом без лифчика и кожаными шортиками. Поклонники сразу раскусили посыл актрисы – этот наряд явно предназначался для Гарика.

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