«Страшно спугнуть»: Данила Поперечный намекнул на свадьбу с экс-возлюбленной Николая Соболева

27-летний комик в начале этого года сообщил о романе с блогером.

YouTube-блогер Данила Поперечный отметил, что его отношения с Полиной Чистяковой движутся в сторону серьезных и ответственных шагов. Поклонники восприняли эти слова как намерение жениться.

Напомним, в начале 2021 года Поперечный рассказал, что счастлив в отношениях. Возлюбленной знаменитости оказалась экс-избранница блогера Николая Соболева. А недавно Поперечный сделал громкое заявление.

«Страшно спугнуть. Я возлагаю очень большие ожидания относительно того, куда это может вылиться, прямо держу кулаки, потому что правда все здорово. И я боюсь подводных камней, боюсь сам наломать дров. Мне хочется, чтобы все было круто», – признался Поперечный

«У нас очень классная база. Мы оба вошли в эти отношения, сделав выводы о себе, закрыв предыдущие арки наших персонажей. И я уверен, если бы мы встретились пять лет назад, это был бы полный отстой. Мы были бы другими людьми, с другими взглядами, которые бы не работали в таком тандеме. А у нас совпали в жизни определенные моменты синхронно», – рассказал Данила в YouTube-подкасте «Время от времени».

Напомним, ранее Данила Поперечный пришел на программу Ивана Урганта. В эфире Первого канала юморист расставил все точки над «Э».

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