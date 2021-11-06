«Жизнь одна – кайфуйте»: Бузова облачилась в элегантное платье, но забыла про лифчик

Ольга Бузова решила провести выходные в Париже. Поющая ведущая прогулялась по знаковым местам столицы Франции. Снимками она делится со своими фанатами в инстаграм. На этот раз Ольга позировала в алом элегантном платье с высоким разрезом до бедра. При этом звезда забыла про нижнее белье.

«Жизнь одна – кайфуйте!», — подписала фото Бузова.

Напомним, недавно Ольга Бузова выступила на открытии чемпионата мира по боксу. Артистка спела «Катюшу» и «Мало половин» на английском.

На днях МХАТ, где Бузова была задействована как актриса, снял с репертуара спектакль «Чудесный грузин».

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