Это точно бабушка?: Лариса Долина в зеленом шелковом платье показала стройные ножки

Певица нарядилась в яркий монохромный образ на день рождения внучки.

Звезда эстрады Лариса Долина недавно вернулась в Instagram. Артистка завела страничку в микроблоге в этом году и вскоре лишилась ее – злоумышленники пытались завладеть аккаунтом певицы, но ей удалось его вернуть.

За период длительного отсутствия онлайн у Долиной в жизни случилась масса событий. И теперь артистка старается посвятить в них свою онлайн-публику.

Осенью семя Долиных отметила день рождения Саши, единственной внучки Ларисы Александровны. Девочке исполнилось 10 лет, и по такому случаю бабушка с мамой устроили имениннице настоящий сюрприз с гостями и тортом.

На вечеринку Лариса Александровна нарядилась в тотальный зеленый. Она предстала в шелковом платье с высоким разрезом до бедра, приоткрывшим ее стройную ноги, а поверх накинула жакет оверсайз. В качестве обуви звезда предпочла сапожки-чулки с невысоким голенищем. Глядя на столь яркую и стильную артистку, вряд ли у кого-то повернется язык назвать ее бабушкой.

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