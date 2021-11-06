«Это ее осознанное решение»: Стриженов рассказал, почему его мать отказалась от мирской жизни

Телеведущий Александр Стриженов объяснил, почему его мама Любовь решила принять монашество и стала матушкой Иудифь. Поначалу он был против этого, но со временем смирился.

«Мама ушла в монастырь для себя. Она захотела стать ближе к Богу, она стремилась к этому очень долго. Это ее осознанное решение, и мы все его уважаем». Александр Стриженов

Напомним, что теща телеведущей Екатерины Стриженовой ушла в свое время в чувашский Алатырский монастырь. Причем мысли отдалиться от мирской жизни посещали ее и раньше. В середине 80-х она побывала в Киево-Печерской лавре, познакомилась с отцом Иеронимом. После этой встречи и начала задумываться об уходе из актерской профессии.

Последняя роль в кино Любови Стриженовой – это маленький эпизод в комедии «Любовь-морковь» в 2006 году. После на экранах ее зритель не видел, сообщает «Комсомольская правда».

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