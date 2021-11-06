Как правильно хранить сезонные вещи, чтобы они выглядели новыми
Видео
Как Павел Прилучный выбирал между боксом и танцами
Видео

«Это ее осознанное решение»: Стриженов рассказал, почему его мать отказалась от мирской жизни

Как отметил телеведущий, поначалу он не принял выбор родительницы.

«Это ее осознанное решение»: Стриженов рассказал, почему его мать отказалась от мирской жизни
Александр Стриженов. Фото: Globallookpress.com

Телеведущий Александр Стриженов объяснил, почему его мама Любовь решила принять монашество и стала матушкой Иудифь. Поначалу он был против этого, но со временем смирился.

Любовь Стриженова
Любовь Стриженова. Фото: архив «КП»

«Мама ушла в монастырь для себя. Она захотела стать ближе к Богу, она стремилась к этому очень долго. Это ее осознанное решение, и мы все его уважаем».

Александр Стриженов

Напомним, что теща телеведущей Екатерины Стриженовой ушла в свое время в чувашский Алатырский монастырь. Причем мысли отдалиться от мирской жизни посещали ее и раньше. В середине 80-х она побывала в Киево-Печерской лавре, познакомилась с отцом Иеронимом. После этой встречи и начала задумываться об уходе из актерской профессии.

Последняя роль в кино Любови Стриженовой – это маленький эпизод в комедии «Любовь-морковь» в 2006 году. После на экранах ее зритель не видел, сообщает «Комсомольская правда».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

 

Тэги

Александр СтриженовЕкатерина СтриженоваЛюбовь СтриженоваФильм "Любовь-морковь"Чувашия