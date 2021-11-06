Один в один: в шоу «Голос» пришел двойник Высоцкого

Александр Шпагин оказался невероятно похож на звезду не только внешне, но и вокально.

На Первом канале продолжается десятый сезон вокального шоу «Голос». В креслах наставников в этом году расположились Пелагея, Леонид Агутин, Александр Градский и Дима Билан.

Пока наставники набирают команду – в самом разгаре этап «слепых прослушиваний». Среди талантливых вокалистов, попытавшихся привлечь внимание звездного жюри и развернуть их кресла, в новом выпуске оказался Александр Шпагин. Мужчина оказался поклонником творчества Владимира Высоцкого и исполнил его нетленную композицию «Я не люблю».

Причем сделал это в полном соответствии с оригиналом. Более того, когда на голос «Высоцкого» повернулась Пелагея, она увидела копию самого Владимира Семеновича – конкурсант с гитарой через плечо и характерной хрипотцой в низком голосе оказался двойником легендарного барда.

«Я ничего не делаю специально, то есть это не закос, это не пародия абсолютно. Ну, конечно же, сыграло колоссальное влияние, что я рос на материале – я с пяти лет рос на Владимире Семеновиче, на его творчестве, на кинофильмах», — рассказал музыкант.

Теперь уже подопечный Пелагеи, участник телепроекта особо подчеркнул: «Голос мой я не подделываю. Многие, может, так думают, что я специально. Я не делаю это».

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