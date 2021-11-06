«Где рождается новая жизнь»: Макеева случайно «выдала» свое «интересное» положение

Анастасия Макеева перебралась в Турцию. В Аланье актриса купила квартиру, причем не одну, а сразу три. Звезда театра решила посвятить часть своего времени строительному бизнесу.

В своем инстаграм она поделилась снимком, на котором позирует в объятиях мужа Романа Малькова на турецком побережье. Внимательные фанаты тут же решили, что Анастасия в «интересном» положении.

«Очень сильное фото, а руки вашего мужчины бережно закрывают там, где зарождается новая жизнь. Тоже самое подумала. Здоровья вам и деток», — писали пользователи Сети.

Напомним, со своим четвертым мужем Макеева познакомилась в прошлом году на собственной даче. В мае они сыграли свадьбу и обвенчались.

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