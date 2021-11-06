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Когда пуш-ап не требуется: Яна Кошкина в миниатюрном купальнике на завязках красиво предъявила грудь

Актриса отдыхает на Сейшелах, куда перебралась с дождливых Мальдив.

Когда пуш-ап не требуется: Яна Кошкина в миниатюрном купальнике на завязках красиво предъявила грудь
Яна Кошкина. Фото: instagram.com/yana_koshkina_official/

Звезда сериалов и комедийная актриса шоу «Однажды в России» Яна Кошкина первую неделю ноября провела на Мальдивах. Но погода испортилась, и от дождя красотка сбежала на соседние Сейшелы.

Здесь погода благоволит, и актриса с удовольствием стала делать больше фото и видео с отдыха. Жгучая брюнетка, которая обладает пышными формами, в очередной раз доказала, что никакой пуш-ап ей не требуется. Она позировала в миниатюрном купальнике на завязках, красиво предъявив в камеру свои прелести.

Яна Кошкина. Фото: instagram.com/yana_koshkina_official/

Подписчики успели соскучиться по красотке и ее пляжным кадрам. Они поспешили усыпать ее комплиментами в комментариях.

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