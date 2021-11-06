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«Ни о чем подобном неизвестно»: в окружении Юдашкина прокомментировали слова Дюжева

Накануне в Сети разгорелся настоящий скандал.

«Ни о чем подобном неизвестно»: в окружении Юдашкина прокомментировали слова Дюжева
Валентин Юдашкин. Фото: Global Look Press

Накануне в Сети разгорелся скандал. Якобы актер Дмитрий Дюжев посетил модный показ Валентина Юдашкина, где дал свои комментарии журналистам. Дюжев отметил, что неизвестно, увидит ли публика еще раз знаменитого кутюрье. Бестактность актера возмутила общественность. Слова его прокомментировали и в окружении Юдашкина.

Дмитрий Дюжев
Дмитрий Дюжев. Фото: Борис Кудрявов/КП

«Ни о чем подобном мне неизвестно. Если речь о показе в Кремле, то обычно они проходят в марте, это кутюрные коллекции. То есть недавно этого точно не могло происходить, раз об этом пишут сейчас. Да и ни о чем подобном, происходившем на наших показах, я ни разу не слышала», — сказала «Комсомольской правде» пресс-секретарь Дома моды Валентина Юдашкина Полина Шаво.

Напомним, несколько лет подряд Валентин Юдашкин борется с онкологией. О болезни он узнал совершенно случайно в 2016-м. Ранее вдова Иосифа Кобзона – Нелли отмечала, что с кутюрье все в порядке.

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