«Где-то всхлипнул Харламов»: интимно прикрывая обнаженные прелести одеялом, Асмус сладко понежилась в постели

Красотка показала кадры из спальни у себя в микроблоге.

Звезда театра и кино Кристина Асмус любит провоцировать публику, особенно после выхода на экраны скандального фильма «Текст», где снялась в откровенных сценах. И в этот раз она сняла целую видеоисторию своего пробуждения.

Бывшая жена Гарика Харламова, сладко нежась в постели, интимно натянула на обнаженные прелести одеяло и, будто кокетливо заигрывая с камерой, начала пробуждаться. В следующий миг она уже оказалась в пижаме, хотя на первых кадрах позировала без одежды.

«Как вам мой ролик? Выкладывать еще Reels?», — спросила красотка, подчеркнув, что это ее первое короткое видео в Instagram.

«Где-то всхлипнул Харламов», «Это просто называется — Молодость», «Крис ты красотка!», «Гарик снимал? Теперь понятно почему 4 раза мизинец подбил», «Невероятная красивая и естественная», «Нежная Вишенка, красоточка», — дали обратную связь фолловеры.

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