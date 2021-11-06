«Богиня!»: Анастасия Волочкова в микробикини со стрингами-невидимками взорвала Сеть

Экс-солистка Большого театра Анастасия Волочкова отдыхает в Турции. Звезда выбрала для путешествия Аланию и осталась под впечатлением. Хорошим настроением, а также пляжными кадрами, звезда сцены с удовольствием делится в микроблоге.

Очередное фото в бикини буквально взорвало Сеть. Балерина, казалось бы, не сделала ничего особенного: просто красиво расположилась на диване, вытянув бесконечные ноги, и посмотрела вдаль, на морской горизонт.

Видимо, микробикини и стринги-невидимки, которые очень сложно заметить на звезде, сыграли свою роль. В комментариях начался настоящий «пожар».

«Очень модный цвет купальника, нюдовый цвет помады на отдыхе смотрится нежно, шикарная фигура и счастливое лицо Анастасии! Бесподобна! И пусть весь мир подождет!», «

Настенька, какая вы красивая, купальник шикарный, очень вам идет», «Шикарная фигура», «Красотка!», «Богиня», «Супер секси, супер-супер!», «Так-то лучше, чем в шпагате. Побольше таких фото и контент будет отличным!», «Огонь!», «Самая красивая!», — пишут некоторые, и это лишь малая часть хвалебных откликов.

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