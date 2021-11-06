С угрозой для жизни: многодетная семья Джигана угодила в шторм в открытом океане

Рэпер отдыхал на Мальдивах и с женой и детьми отправился в большое плавание.

Рэпер Джиган с женой и четырьмя детьми в океане угодили в настоящий шторм. Причем, неоднократно. Об этом рассказала Оксана Самойлова у себя в микроблоге.

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Семейство музыканта отдыхало на Мальдивах и, пресытившись пассивным лежанием на белом песке, решило отправиться в плавание. Но в открытом океане их поджидали настоящие опасности.

«Четвертый день нашего неожиданно безумного путешествия. За эти дни мы 2 раза побывали в 4/5 бальном шторме по 6 и 12 часов. Все остальное время нас качает бала на 2/3. Кто знал, кто знал, что идти на другой конец страны на лодке по открытому океану будет плохой идеей», — рассказала инстадива.

Как оказалось, от этих происшествий не у всех душа уходила в пятки – дети пребывают в восторге. Они все принимают за очередное развлечение с временными трудностями.

«Мы спим всей толпой на полу в гостиной, боимся и переживаем тоже вместе, а когда доходим до очередной спокойной точки, то радуемся так как будто выиграли в лотерею миллион долларов», — поведала детали путешествия бизнес-леди.

Кстати, точно также, а то и сильнее, в прошлом году качало семейную лодку рэпера. На фоне рождения долгожданного сына Джиган, как о нем тогда писали, «слетел с катушек» — вечеринки, запрещенные вещества, модели.

После этого Оксана Самойлова подала на развод. Но вскоре буря утихла, девушка простила мужа, он прошел лечение в рехабе и выбрался в тихие воды благодаря семье и поддержке друзей.

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