Будто без трусиков вовсе: Каменских в розовом лифе подчеркнула прелести кофтой как набедренной повязкой

Певица Настя Каменских, известная по дуэту «Потап и Настя», улетела отдыхать в Египет, пока муж путешествует по Америке. Звезда уже не раз порадовала фанатов снимками в бикини, и в новой публикации покорила фантазию публики необычным образом.

Каменских, очевидно, собралась на пляж, поскольку на ней был минимум одежды. Певица надела лиф от купальника, а вот трусики с первого взгляда будто бы отсутствовал. Вместо него красотка повязала кофту за рукава в качестве набедренной повязки, которая лишь подчеркнула сдобные прелести звезды.

Она станцевала танец, сверкая прелестями, и при внимательном рассмотрении можно убедиться – трусики все-таки на ней. Но это не отменило настоящей бури в комментариях.

«Настя, ты превосходна!», «Спасибо, природа, за красоту!», «Красотка Настюша», «Привет, ослепительная, ты словно радуга!», «Обожаю тебя», «Костюм лишний», «Sexy baby», «Огонь!», — пишут фолловеры под видео.

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