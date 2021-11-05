«Точно не в шоу-бизнесе»: Алсу порадовала редким фото со всеми своими детьми, рассказав о будущем Сафины

Певица ответила на важные вопросы своих поклонников в Instagram.

Алсу в Storeis микроблога устроила мини-интерактив, что-то вроде виртуальной викторины. Поп-дива предложила фанатам задать ей вопросы, позже жена бизнесмена Яна Абрамова выбрала самые интересные и опубликовала в микроблоге ответы на них. Так, к примеру, артистка поделилась и редким домашним снимком, показав на одном фото всех своих детей. У певицы всего трое наследников: старшие дочки — Сафина и Микелла, а также сын Рафаэль. Его Алсу пока скрывает от поклонников, пряча личико мальчика.

«Что для вас важнее всего в жизни?» — спросила у Алсу одна из ее подписчиц. «Мои дети», — лаконично и скромно ответила поп-дива, намекнув, что ее мало интересует благосостояние.

«Пока усердно учится в школе, но знает точно, что работать будет не в шоу-бизнесе», — ответила певица на вопрос о том, какое будущее она видит для своей старшей дочери Сафины.

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