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«Точно не в шоу-бизнесе»: Алсу порадовала редким фото со всеми своими детьми, рассказав о будущем Сафины

Певица ответила на важные вопросы своих поклонников в Instagram.

«Точно не в шоу-бизнесе»: Алсу порадовала редким фото со всеми своими детьми, рассказав о будущем Сафины
Алсу с Яном Абрамовым и дочерьми - Сафиной и Микеллой. Фото: Instagram.com/alsou_a

Алсу в Storeis микроблога устроила мини-интерактив, что-то вроде виртуальной викторины. Поп-дива предложила фанатам задать ей вопросы, позже жена бизнесмена Яна Абрамова выбрала самые интересные и опубликовала в микроблоге ответы на них. Так, к примеру, артистка поделилась и редким домашним снимком, показав на одном фото всех своих детей. У певицы всего трое наследников: старшие дочки — Сафина и Микелла, а также сын Рафаэль. Его Алсу пока скрывает от поклонников, пряча личико мальчика.

Певица Алсу с детьми
Алсу поделилась редким снимком со своими детьми — дочками Сафиной и Микеллой, а также сыном Рафаэлем. Фото: Instagram.com/alsou_a

«Что для вас важнее всего в жизни?» — спросила у Алсу одна из ее подписчиц.

«Мои дети», — лаконично и скромно ответила поп-дива, намекнув, что ее мало интересует благосостояние.

Певица Алсу с дочками Сафиной и Микеллой
Старшая дочка Алсу — Сафина о шоу-бизнесе, в отличие от своей младшей сестренки Микеллы, не грезит. Фото: Instagram.com/alsou_a

«Пока усердно учится в школе, но знает точно, что работать будет не в шоу-бизнесе», — ответила певица на вопрос о том, какое будущее она видит для своей старшей дочери Сафины.

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