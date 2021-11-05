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«Моя милая звездочка»: Нюша поздравила дочку Симбу с днем рождения

Малышке исполнилось три годика.

«Моя милая звездочка»: Нюша поздравила дочку Симбу с днем рождения
Нюша. Фото: Instagram.com/nyusha_nyusha

В одной из последних публикаций личного микроблога исполнительницы Нюши появилась свежая фотография знаменитости с дочерью Симбой. Мама и ее наследница покривлялись на камеру в день рождения малышки.

Нюша и Игорь Сивов ждут рождения сына, а пока их первенец отмечает трехлетие. Девочка по имени Симба получила трогательное поздравление от своей звездной мамы.

«С днем рождения, моя милая звездочка! Ты настоящая, волшебная, Вселенная. Спасибо, что выбрала меня… Люблю», – написала Нюша в комментариях под фото с именинницей.

Нюша. Фото: Instagram.com/nyusha_nyusha
Нюша с дочкой. Фото: Instagram.com/nyusha_nyusha

Нюша устроила для девочки праздник в Дубае. Певица с именинницей выбирали платье для вечеринки и танцевали на камеру. Малышка Симба любит записывать с родительницей ролики в TikTok. Вот и в день рождения девочка строила смешные рожицы.

Напомним, ранее Нюша похвасталась новым образом с тренчем и босоножками с квадратным мысом. Знаменитость рассказала, что на прогулках по Дубаю ей все еще удается носить легкие платья и плащи.

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