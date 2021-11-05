«Только султана Сулеймана не хватает»: Джансу Дере нашла время, чтобы встретиться с Нур Феттахоглу и Сельмой Эргеч

Актрисы из турецкого сериала «Великолепный век» дружат и по сей день. А ведь с выхода последней серии исторической ленты прошло уже более семи лет.

Джансу Дере в Instagram поделилась редким свежим снимком с партнершами по турецкому сериалу «Великолепный век». На днях актриса повстречалась с Сельмой Эргеч и Нур Феттахоглу. Первая сыграла сестру султана Сулеймана, а вторая предстала в образе любимой фаворитки падишаха — Махидевран султан.

Примечательно, что несмотря на плотный съемочный график, все три актрисы находят время для того, чтобы увидеться. Нур, Джансу и Сельма сходили в один из местных ресторанов, устроив тихий и уютный ужин в приятной компании.

После съемок сериала прошло уже более семи лет, а актриса из «Великолепного века» совсем не изменились — они все также молоды. Правда, Сельма и Нур поэкспериментировали с имиджем. Эргеч вдруг стала блондинкой, а Феттахоглу больше напоминает поклонникам Хюррем султан своими огненно-рыжими прядями.

«Ого-го! Наши любимые султанши! Они что же, до сих пор дружат??», «Вот это классно, когда спустя столько лет они находят время, чтобы повидаться, пообщаться!!», «Сериал стал для многих семьей — друзья появились, как это круто!!», «Не хватает только султана Сулеймана», «Фирузе, Махидевран и Хатидже в наши дни», «Совсем не изменились, все такие же! Красотки», «Фанаты ликуют! Султанши снова вместе», «Восторг!» — пишут фолловеры.

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