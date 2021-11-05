Анастасия Костенко призналась, почему не желает показывать лицо новорожденного сына

Жена футболиста Дмитрия Тарасова – Анастасия Костенко – объяснила, почему не показывает лицо сына Алексея.

Еще недавно модель хвасталась своим большим животиком и не могла дождаться рождения наследника. И вот, в пятницу, 29 октября Анастасия родила мальчика. Сына назвали Алексеем.

Тарасов и Костенко делятся с подписчиками каждым шагом, начиная от момента заселения в роддом. При этом родители не показывают лицо малыша.

Поклонники звездной пары напомнили Костенко, что дочерей Милану и Еву модель показала сразу. Но Анастасия возразила. Они с мужем делятся фотографиями наследников только после крещения. Так же они поступят с третьим ребенком.

А пока Костенко и Тарасов снимают сына только со спины или в коляске. Так лицо малыша трудно разглядеть.

Напомним, ранее Анастасия Костенко похвасталась фигурой после родов. Трижды мама призналась, что смогла быстро расстаться с лишними килограммами после родов. Анастасия сама не понимает, как исчезли 10 килограммов.

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